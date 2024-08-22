Появились кадры обстрела танками ВС РФ при атаке на ВСУ в Курской области

В сети появились кадры с атакой колонны танков ВС РФ на ВС Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано на Telegram-канале DONTSTOPWAR. На видеозаписи видно, как семь танков РФ движутся по дороге в направлении противника. В определённые моменты некоторые из машин производят выстрелы из орудий.

Авторы канала отметили, что бой проходит при поддержке артиллерии, авиации и расчётов РЗСО. В Курской области бои продолжаются более двух недель. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, введён режим КТО. О судьбе людей, находящихся на территориях под контролем ВСУ, ничего не известно, за исключением того, что их около 2 000 человек.

По данным МО России, за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 4 700 солдат. Также сообщается, что за более чем две недели боёв противник лишился 68 танков, 53 БТР, 32 артиллерийских орудий и 5 установок ЗРК.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)