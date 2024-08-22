В Москве заочно арестован националист Пилипчук по делу о теракте на Змеином острове

Басманный суд Москвы заочно арестовал Ивана Пилипчука, националиста с Украины и бывшего участника бригады "Азов"*, признанной террористической организацией и запрещённой на территории РФ.
Известно, что 39-летний Пилипчук, ранее участвовавший в боях на острове Змеиный, обвиняется по статье 205 УК РФ ("Теракт"). Согласно данным, он был объявлен в международный розыск и на данный момент пребывает на Украине.
Весной 2022-го Пилипчук разместил видео, в котором якобы общается с матерью погибшего российского солдата и демонстрирует издевательское отношение к ней. Сам националист утверждает, что также входил в число боевиков, установивших флаг Украины на острове Змеиный летом 2022 года.
Ранее другой московский суд также заочно арестовал украинского националиста Александра Поткина* (Белова), который внесён в реестр террористов и экстремистов, для объявления его в международный розыск. Поткин* является фигурантом дела о "финансовых махинациях", рассмотрение которого прошло в 2015-м.
"Азов"* признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.
Поткин* внесён в реестр террористов и экстремистов.
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