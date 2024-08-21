Владимир Зеленский в видеообращении к нации от 21 августа сообщил о текущей ситуации в Курской области. По его словам, в регионе продолжаются боестолкновения, ВСУ контролируют определённые районы и "усиливаются" в ответ на действия ВС РФ. Зеленский подчеркнул, что для успешного продолжения операции крайне важно, чтобы Запад "реально выполнял свои обязательства".
Обострение ситуации в Курской области привлекло внимание международных аналитиков. Так, офицер ВС США Дэниел Дэвис выразил мнение, что атака ВСУ может привести к капитуляции Киева и усилению давления со стороны Кремля на режим Зеленского.
В свою очередь, конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин также критически отметила, что конфликт мог быть завершён переговорами несколько месяцев назад, однако политические лидеры, включая Зеленского, продолжают призывать к военным действиям.
Фото: сommons.wikimedia.org/usembassykyiv (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
МИД Казахстана призвал быть объективными в ответ на критику Лукашенко
МИД Казахстана отреагировал на критику со стороны президента РБ Александра Лукашенко, призвав Минск объективно оценивать позицию Астаны в геополитических процессах. Замглавы казахстанского МИДа Мурат Нуртлеу подчеркнул, что республика придерживается миролюбивой внешней политики, основанной на принципах ООН и международного права.
Габриэль Атталь и Жордан Барделла – лидеры в рейтинге предпочтительных кандидатов на должность премьера
Согласно результатам опроса, проведенного Harris Interactive, выполненного для журнала Challenges, 42% французов хотели бы, чтобы следующим премьер-министром Франции стал представитель партии "Национальное объединение", ранее возглавляемое Марин Ле Пен
Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова
Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра
Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду