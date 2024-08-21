Владимир Зеленский в видеообращении к нации от 21 августа сообщил о текущей ситуации в Курской области. По его словам, в регионе продолжаются боестолкновения, ВСУ контролируют определённые районы и "усиливаются" в ответ на действия ВС РФ. Зеленский подчеркнул, что для успешного продолжения операции крайне важно, чтобы Запад "реально выполнял свои обязательства".

Обострение ситуации в Курской области привлекло внимание международных аналитиков. Так, офицер ВС США Дэниел Дэвис выразил мнение, что атака ВСУ может привести к капитуляции Киева и усилению давления со стороны Кремля на режим Зеленского.

В свою очередь, конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин также критически отметила, что конфликт мог быть завершён переговорами несколько месяцев назад, однако политические лидеры, включая Зеленского, продолжают призывать к военным действиям.

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