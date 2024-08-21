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США опровергли удары ВСУ из РСЗО HIMARS по Курской области и запретили бить ATACMS
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США не подтверждают применение HIMARS в Курской области и сохраняют запрет на ATACMS

США опровергли удары ВСУ из РСЗО HIMARS по Курской области и запретили бить ATACMS

США опровергли данные о том, что переданные ВСУ системы HIMARS использовались в Курской области, где произошло нападение украинских боевиков. Как заявил РИА Новости военный чиновник из Вашингтона, в Штатах не увидели доказательств перемещения HIMARS в Курскую область или в Россию. По его словам, все предоставленные Киеву системы HIMARS остаются на украинской территории.

"Мы не видели, чтобы HIMARS перемещались в Курск или по России. Насколько нам известно, HIMARS размещены на Украине. В мае мы разрешили ВСУ использование оружия США, за исключением ракет ATACMS, и только для защиты от ВС РФ к северу от границы. Украина утверждает, что придерживается ограничений", — сообщил чиновник.

Напомним, что в середине июля Пентагон заявил о запрете на использование ВСУ американских оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов по российской территории. Позднее американские СМИ сообщили, что власти Киева оказывают давление на Америку, стремясь добиться снятия запрета на использование ATACMS для атак вглубь России.

Фото: сommons.wikimedia.org/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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