Риск для Курской АЭС растёт: глава МАГАТЭ планирует визит из-за угрозы нападений ВСУ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзную обеспокоенность в связи с риском повреждения Курской АЭС в результате нападений ВС Украины на территорию Курской области. В интервью Financial Times Гросси заявил, что "очень серьёзно" относится к угрозе для объекта и планирует посетить Курскую АЭС на следующей неделе.

Во время визита Гросси намерен оценить не только состояние станции, но и подъездные пути к ней, которые могли быть повреждены в результате разрушения мостов через реку Сейм в ходе боестолкновений.

В минувшую субботу глава МАГАТЭ провёл телефонные переговоры с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым, который пригласил его посетить Курскую АЭС и город Курчатов для оценки текущей ситуации. Лихачёв подчеркнул, что обстановка вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться, вызывая серьёзные опасения.

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