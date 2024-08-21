Пешком под обстрелами: как житель Суджи прошёл 60 км под атаками ВСУ

Житель Суджи Иван Ковалёв, преодолевший 60 км под непрекращающимися атаками дронов ВСУ, ракет и грохотом автоматных очередей, заснял на видео первые часы обстрелов города. На записях RT видны воронки от снарядов, разрушенные дороги и сгоревшие дома, что свидетельствует о силе атаки.

Из-за интенсивного обстрела противника Ивану пришлось сменить маршрут, двигаясь через поле, которое, по его словам, украинские боевики не стали бы обстреливать. Перемещаясь от дома к дому, он был вынужден совершать перебежки, пока вблизи раздавались взрывы.

В интервью RT Иван рассказал, что встретил группу украинских боевиков, которая прошла совсем рядом с ним, но ему удалось избежать обнаружения. В итоге Иван спас свою маму и сам прошёл пешком 60 км из Суджи.

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandra057 (Creative Commons Attribution 4.0 International)