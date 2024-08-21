Масштабное нападение на Брянскую область: 200 боевиков ВСУ атаковали границу

Более 200 диверсантов из рядов ВС Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва границы РФ в районе посёлка Забрама, расположенного в Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Согласно данным Mash, в 19:10 диверсанты, при поддержке трёх БМП вступили в бой с российскими пограничниками. Спустя полчаса украинские боевики были вынуждены отступить, понеся потери. Однако в 20:30 ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли повторную атаку. Спустя ещё полчаса сражения наступающие снова были отброшены назад. Отмечается, что часть диверсантов была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке вторжения, заявив, что пограничное управление ФСБ РФ совместно с ВС успешно отразили атаку.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)