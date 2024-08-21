Украина в состоянии отчаяния из-за разрушения обороны ВСУ на Донбассе, заявил в интервью Dialogue Works американский разведчик Скотт Риттер.

"ВСУ достигли точки краха. Оборона прорвана, за ней ничего нет. Говорят, Киев прикажет оставшимся на Донбассе силам сражаться до конца, чтобы задержать ВС РФ, пока Украина попытается восстановить оборонительную линию", — подчеркнул эксперт.

Риттер отметил, что российские войска продолжают успешно продвигаться вперёд и находятся на пороге крупной победы на Донбассе. При этом ВСУ несут тяжёлые потери, что усугубляется атаками на Курскую область. Ранее Риттер заявил, что Штаты бросают Украину, так как она не смогла ослабить Россию и выполнить задачу по сдерживанию. По его словам, Киев больше не приносит выгоды Америке на международной арене. Риттер также выразил мнение, что в случае войны с блоком НАТО Россия первой уничтожит все спутники Альянса, что приведёт к прекращению их работы.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)