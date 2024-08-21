ВСУ признали удары HIMARS по мостам в Курской области: новые детали СВО

Силы специальных операций ВСУ заявили о применении РСЗО HIMARS в ударах по понтонным мостам в Курской области. На кадрах в Telegram-канале ССО ВСУ зафиксированы несколько ударов по понтонным мостам ВС РФ на одной из рек в регионе.
"На видео поражение операторами ССО инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня HIMARS по мостам и понтонным переправам", — говорится в сопроводительном сообщении.
Ранее военный чиновник США отказался признать, что ВСУ перемещали установки HIMARS в Курскую область для нападения. Он напомнил о заверениях Киева, что всё американское оружие используется ВСУ исключительно в рамках, установленных Америкой.
Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по РФ может "способствовать миротворческим усилиям". Боррель также обещал обсудить с главами МИД и МО Евросоюза вопрос усиления поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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