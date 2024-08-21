Попытки ВС Украины (ВСУ) удержать позиции в Курской области, где Россия обладает ресурсным превосходством, могут привести к катастрофическим последствиям для Киева, предупредил обозреватель American Conservative Айван Эланд.
В статье он указывает: "Попытки ВСУ удержать в регионе плацдарм, который с трёх сторон окружён русскими и соединён удлиняющейся — и всё более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут привести к катастрофе".
Эланд также отмечает, что наступательные операции всегда сопровождаются большими потерями по сравнению с обороной. В результате и без того сложная ситуация для ВСУ на передовой может значительно ухудшиться из-за военно-технического преимущества ВС РФ.
"А если кажущаяся ненадёжной линия снабжения ВСУ будет перерезана, украинцы попадут в окружение", — подчёркивает эксперт.
Замначальника главного военно-политического управления МО России генерал Апти Алаудинов заявил, что операция украинских войск курируется западным командованием.
Фото: commons.wikimedia.org/Arsen Fedosenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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