Попытки ВС Украины (ВСУ) удержать позиции в Курской области, где Россия обладает ресурсным превосходством, могут привести к катастрофическим последствиям для Киева, предупредил обозреватель American Conservative Айван Эланд.

В статье он указывает: "Попытки ВСУ удержать в регионе плацдарм, который с трёх сторон окружён русскими и соединён удлиняющейся — и всё более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут привести к катастрофе".

Эланд также отмечает, что наступательные операции всегда сопровождаются большими потерями по сравнению с обороной. В результате и без того сложная ситуация для ВСУ на передовой может значительно ухудшиться из-за военно-технического преимущества ВС РФ.

"А если кажущаяся ненадёжной линия снабжения ВСУ будет перерезана, украинцы попадут в окружение", — подчёркивает эксперт.

Замначальника главного военно-политического управления МО России генерал Апти Алаудинов заявил, что операция украинских войск курируется западным командованием.

Фото: commons.wikimedia.org/Arsen Fedosenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)