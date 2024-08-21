Зеленский обсудил духовную независимость Украины с патриархом Варфоломеем

Владимир Зеленский обсудил запрет Украинской православной церкви (УПЦ МП) в ходе разговора с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам киевского лидера, принятый закон о запрете УПЦ является "укреплением духовной независимости" страны. В ходе беседы также была затронута тема визита украинской делегации во Вселенский Патриархат. Зеленский пригласил Варфоломея с ответным визитом на Украину.

"Независимый народ должен быть и духовно независим", — отметил лидер киевского режима.

Он добавил, что государство стремится к укреплению православия на своей территории. Ранее Европейский союз отреагировал на закон о запрете УПЦ. Представитель ЕС выразил надежду на то, что Украина будет соблюдать свободу вероисповедания.

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