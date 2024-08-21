Трамп рассматривает возможность звонка Путину для урегулирования кризиса на Украине

Старший советник кандидата на пост президента США Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил, что Трамп может связаться с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
"Я не отвечаю за календарь президента, но он уважает процесс и не подорвёт текущую ситуацию", — заявил Хьюз в комментарии РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Трамп "продемонстрировал готовность общаться и сохранять отношения" с любым мировым лидером. Ранее Трамп назвал Путина "хорошим переговорщиком", отметив, что конфликт на Украине начался из-за "глупости" Джо Байдена.
Впрочем, соцопросы по-прежнему не на стороне Трампа. Исследование The New York Times и Siena College от 9 августа продемонстрировало отставание экс-президента от Камалы Харрис на четыре процентных пункта в колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Для команды Трампа это тревожный звонок, поскольку победа кандидата будет зависеть как раз от исхода борьбы в этих регионах.
Фото: сommons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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