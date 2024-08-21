Шольц раскрыл, что Украина не информировала Германию о нападении на Курскую область

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что киевский режим не уведомил Берлин о намерении вторгнуться в Россию перед нападением ВСУ на Курскую область.
"Украина готовила эту операцию в Курске очень тайно, это связано с ситуацией. Это очень ограниченная в пространстве операция и, вероятно, по времени", — заявил Шольц в ходе визита в Кишинёв, пишет Reuters.
Он подчеркнул, что Киев не проводил консультаций с ФРГ перед атакой. Шольц также заверил, что Германия останется крупнейшим сторонником киевского режима в Европе. Ранее канцлер отверг обвинения в планах ФРГ сократить поддержку Украины. По его словам, поколебать обещания Берлина оказывать помощь Киеву "вообще ничего" не может. Канцлер напомнил, что правительство ФРГ запланировало выделить €4 млрд на военную помощь ВСУ — это самая большая сумма среди стран Европы.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Lucan (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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