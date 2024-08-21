Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор охарактеризовал участие большого числа наёмников в операции ВСУ в Курской области как катастрофу.

"Мы слышим о том, что до 2000 из них могли быть британцами и американцами в форме ВСУ. Там было много поляков, хотя я удивлён, учитывая тяжёлые потери, что они вернулись туда снова для очередного серьёзного поражения. Это катастрофа", — отметил Макгрегор в эфире Deep Dive.

Полковник также выразил мнение, что операция ВСУ в Курской области была продумана блоком НАТО. Он добавил, что атака не имела смысла, поскольку привела к потере бригад ВСУ, которые ещё оставались в распоряжении Киева.

"Всё кончено, и это серьёзный урон Украине: навредило военному потенциалу и положению страны", — резюмировал отставной военный.

На этой неделе ЧВК Forward Observation Group разместила в соцсети фото своих сотрудников, участвующих в нападении ВСУ на Курскую область. На снимке трое мужчин в форме с оружием и синими повязками перед бронемашиной. Подпись и геоданные указывают, что публикация сделана из Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org/BMG-2048 (Creative Commons Attribution 4.0 International)