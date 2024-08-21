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Глава евродипломатии Боррель: вторжение ВСУ в Курскую область ударило по пропаганде РФ
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Боррель: Наступление ВСУ на Курскую область разрушает нарративы Кремля

Глава евродипломатии Боррель: вторжение ВСУ в Курскую область ударило по пропаганде РФ

Глава Внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что вторжение ВС Украины (ВСУ) в Курскую область наносит удар по российской пропаганде.

"Само наступление ВСУ в регионе России является серьёзным ударом по нарративам, которые продвигает Кремль", — написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

Кроме того, Боррель выступил за снятие запрета на удары дальнобойными ракетами по России. По его мнению, это поможет "спасти жизни и понизить масштаб разрушений на Украине", а также "способствует продвижению мирных усилий".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ на российскую территорию делает невозможными мирные переговоры с Киевом.Боррель в телефонном разговоре с Кулебой выступил в поддержку отмены ограничений на удары по России, якобы это "приблизит мирные переговоры". Кроме этого, от имени Евросоюза он поддержал вторжение ВСУ в Курскую область, а также позвал Кулебу на неформальную встречу глав МИД и глав Минобороны ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org/Pool Moncloa/JM Cuadrado (Attribution).



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