Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Киев не проинформировал Берлин о планах нападения на Курскую область перед тем, как осуществить атаку.

"Украина сделала это в секрете и без обратной связи", — подчеркнул Шольц во время визита в Кишинёв, передаёт Reuters.

По словам канцлера, Киев не проводил консультаций с Германией перед атакой на территорию РФ. Несмотря на это, Шольц заверил, что ФРГ останется крупнейшей сторонницей Украины в Европе.

Ранее Дэвид Куртен, лидер партии "Наследие" в Великобритании, заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было согласовано с блоком НАТО и не могло быть реализовано без одобрения альянса. С аналогичной позицией выступила и представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что утверждения о самостоятельности действий ВС Украины в данном конфликте являются ложными.

"Иностранная военная техника и наёмники в России свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте", — добавила Захарова.

Фото: commons.wikimedia.org/Jennifer Jacquemart (Creative Commons Attribution 4.0 International)