Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Киев не проинформировал Берлин о планах нападения на Курскую область перед тем, как осуществить атаку.
"Украина сделала это в секрете и без обратной связи", — подчеркнул Шольц во время визита в Кишинёв, передаёт Reuters.
По словам канцлера, Киев не проводил консультаций с Германией перед атакой на территорию РФ. Несмотря на это, Шольц заверил, что ФРГ останется крупнейшей сторонницей Украины в Европе.
Ранее Дэвид Куртен, лидер партии "Наследие" в Великобритании, заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было согласовано с блоком НАТО и не могло быть реализовано без одобрения альянса. С аналогичной позицией выступила и представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что утверждения о самостоятельности действий ВС Украины в данном конфликте являются ложными.
"Иностранная военная техника и наёмники в России свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте", — добавила Захарова.
Фото: commons.wikimedia.org/Jennifer Jacquemart (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Советник Хьюз: Трамп думает позвонить Путину по вопросу конфликта на Украине
Старший советник кандидата на пост президента США Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил, что Трамп может связаться с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Британия и США атаковали позиции хуситов на западе Йемена
В среду самолеты военно-воздушных сил США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситского движения "Ансар Алла" в провинции Ходейда, расположенной на западе Йемена
Бизнес-коуч Сидоропуло арестован на два месяца по делу о мошенничестве
Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Андрея Сидоропуло на два месяца, до 19 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мать убитой подростками школьницы заявила, что не согласна с вердиктом суда
Мать 13-летней школьницы, которая погибла от рук двух подростков в Приморском районе Санкт-Петербурга, намерена обжаловать приговор суда. Она считает, что приговор слишком мягкий и не отражает всей тяжести совершённого преступления.