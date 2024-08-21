Как Киев может использовать запрет УПЦ в переговорах с Москвой: мнение Новинского

Принятый Радой закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) может быть использован Киевом как "переговорная карта" в диалоге с Кремлём. Такое предположение высказал бывший депутат парламента Украины и бизнесмен Вадим Новинский, пишет "Страна.ua".

Новинский также выразил обеспокоенность тем, что власти Украины могут использовать арестованных священников для пополнения обменного фонда, фальсифицируя уголовные дела. В качестве примера он привел митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, который обменян.

"Известно, что давят и на других архиереев, которых шантажируют. СБУ требует от них "добровольного согласия на обмен", — отметил Новинский.

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете УПЦ, дав церковным общинам девять месяцев на разрыв связей с РПЦ. Владимир Зеленский выразил благодарность депутатам за "духовную независимость страны".

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