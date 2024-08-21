Возобновление атак дронов на Москву эксперт раскрыл возможные маршруты запуска

Шкурлатов: противник запустил БПЛА на Москву с Украины или под Курском

В ночь на 21 августа Киев возобновил атаки дронов на Москву и Подмосковье. Это стало самым масштабным налётом на столицу в 2024 году: уничтожено 45 БПЛА ВСУ, 11 из которых сбили над Подольском. Военные аналитики связали эти атаки с текущей курской операцией.

Председатель правления "Офицеры России" Роман Шкурлатов в интервью "МК" высказал предположение, что возобновление атак ВСУ связано с накоплением ресурсов, предоставленных союзниками в рамках курской операции. Эти ресурсы, по его словам, включали и беспилотную авиацию, которая теперь используется для ударов по регионам РФ.

Шкурлатов отметил, что, несмотря на эффективную работу ПВО ВС РФ, противник продолжает наращивать усилия, чувствуя уверенность после вторжения на территорию России. По его мнению, Киев не оставляет попыток атаковать Москву, поскольку столица остаётся приоритетной целью.

Отвечая на вопрос о возможных маршрутах запуска БПЛА, Шкурлатов предположил, что они могли быть запущены с территории Украины или с оккупированных участков Курской области. Он также подчеркнул, что современные дроны обладают достаточным запасом дальности, чтобы преодолевать большие расстояния — даже если они были изготовлены на Украине, скорее всего, это западные образцы.

Фото: commons.wikimedia.org/Олександр Перевозник (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)