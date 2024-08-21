Посольство США в Москве заявило RTVI, что Штаты не участвовали в планировании и подготовке атаки ВС Украины на Курскую область. В американской дипмиссии назвали обвинения попыткой переложить вину за конфликт на Запад.
"Штаты не участвовали в планировании или подготовке операции ВСУ. США и НАТО не стремятся к военному конфликту с Россией", — подчеркнули представители посольства.
Они также напомнили, что блок НАТО является оборонительным и повторили позицию Вашингтона, который возлагает "единоличную ответственность" за конфликт на РФ.
Заявление посольства США последовало после того, как Служба внешней разведки РФ заявила, что операция ВСУ готовилась с участием спецслужб Америки, Британии и Польши. Мария Захарова также обвинила страны Запада в санкционировании украинских атак, утверждая, что они сводят на нет переговоры с киевским руководством, которое она назвала "бандитской хунтой".
Напомним, 6 августа ВС Украины попытались прорваться вглубь Курской области, что привело к продолжающимся боям в регионе. В результате атаки погиб 31 человек, 143 ранены, 79 человек, среди которых четверо детей, госпитализированы.
Фото: сommons.wikimedia.org/Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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