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Полковник Матвийчук: Россия ответит Западу за операцию ВСУ в Курске
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Полковник Матвийчук: как Россия ответит Западу после курской операции

Полковник Матвийчук: Россия ответит Западу за операцию ВСУ в Курске

Полковник Анатолий Матвийчук в интервью "МК" заявил, что Россия планирует масштабную стратегическую операцию с переносом боёв вглубь Украины после завершения действий под Курском. По его словам, это станет ответом на эскалацию конфликта, инициированную Западом в Курской области.

Матвийчук подчеркнул, что текущие бои на Украине — это не просто противостояние между Россией и Украиной, а борьба с коллективным Западом. Запад уже определил свою главную цель — разрушение государственности РФ. Попытки решить эту задачу военным путём не увенчались успехом, поэтому спецслужбы НАТО переключились на обострение внутриполитической обстановки в стране.

"Запад понял, что людям необходимо создать немыслимые условия, чтобы они критиковали правительство. Для этого все способы хороши: и атака на Курскую область, и информационные атаки, и попытки ударить по Москве и Московской области БПЛА", — объяснил Матвийчук.

На вопрос о том, как Россия может ответить на такие действия, Матвийчук заявил, что после вытеснения противника с российской территории будет спланирована крупная стратегическая операция с открытием новых фронтов вглубь Украины. По его словам, новые фронты могут открыться в Сумах, Чернигове, а также возможно направление на Киев. Он также отметил вероятность активизации на Донецком, Краматорском и Днепропетровском направлениях.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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