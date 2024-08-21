Миронов о словах Путина: Диалог с Киевом больше невозможен

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что высказывания президента Владимира Путина во время поездки по Северному Кавказу окончательно исключили возможность переговоров с киевским режимом. Об этом политик написал в Telegram.

Президент Путин, во вторник посетивший Чечню, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, в беседе с ассоциацией "Матери Беслана" подчеркнул, что Россия достигнет целей в борьбе с неонацистами на Донбассе, в Новороссии и Курской области, как это было сделано в борьбе с террористами. Он также заверил, что виновные будут наказаны.

Миронов прокомментировал, что эти заявления Путина фактически закрывают любые перспективы для переговоров с Украиной, проводя прямую аналогию между нынешним руководством Киева и лидерами Ичкерии.

Фото: commons.wikimedia.org/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)