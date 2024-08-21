Почему Россия бережёт Су-57: эксперт TNI объяснил ограниченное использование истребителя

Россия применяет борт пятого поколения Су-57 ограниченно в рамках спецоперации (СВО). Обозреватель The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу объясняет это тем, что Москва намерена сохранить международную репутацию и защитить экспортные продажи самолёта.

"Москва бережёт Су-57 от боёв, чтобы защитить международную репутацию, поскольку РФ хочет продавать эти самолёты за границу", — пишет Атламазоглу.

Эксперт напоминает, что российский истребитель оснащён разными снарядами, включая ракеты "воздух-воздух" с тепловым наведением Р-73 и ракеты с радиолокационным наведением Р-27, а также гиперзвуковые и планирующие боеприпасы. Россия ежегодно экспортирует вооружения на сумму 5-8 миллиардов долларов, что делает защиту репутации Су-57 важным аспектом международной торговли.

Ранее Владимир Артяков, заместитель гендиректора "Ростеха", в интервью "России 24" заверил, что проект тяжёлого ударно-разведывательного дрона "Охотник", который призван взаимодействовать с истребителем Су-57, реализуется в срок.

Фото: commons.wikimedia.org/Vladislav06112019 (Creative Commons Attribution 4.0 International)