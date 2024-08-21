Боец ВСУ Рембо признал бессилие и страх перед артиллерией и дронами ВС РФ

Боевик ВСУ "Рембо" в интервью изданию "Общественное" откровенно признался в страхе перед российскими БПЛА. Он подчеркнул, что именно дроны вызывают у него наибольшее опасение.

"Больше боюсь дронов. Артиллерия хаотично работает, а дроны — уже всё. Думаю, это не только мой страх, но и большинства военных", — поделился "Рембо".

Также он отметил, что артиллерия ВС РФ является ещё одним страшным оружием, перед которым ВСУ бессильны.

"В бою главное смириться, что с артиллерией ничего не поделать", — подчеркнул украинский боевик.

В конце марта Дмитрий Кузякин, гендиректор ЦКБР, сообщил, что российские FPV-дроны "Джокер-10" были адаптированы для выполнения задач ПВО. Эти беспилотники способны поражать коптеры ВСУ взрывчаткой и даже таранить их, что может стать выгодной альтернативой дорогостоящим противоракетным комплексам. Кроме того, российские "Ланцеты" за шесть месяцев уничтожили 12 гаубиц США, что подтверждает высокую эффективность артиллерии и БПЛА ВС РФ на поле боя.

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