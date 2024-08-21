Полковник Матвийчук объяснил, как российская армия выдавливает ВСУ из Курской области

Россия будет создавать условия, при которых ВСУ вынуждены будут отступить из Курской области на Украину. Об этом сообщил полковник Анатолий Матвийчук в интервью "Ленте.ру". Он рассказал о тактике, которую планируют применять ВС РФ для выдавливания противника из региона.

"Тяжёлые дозоры ВСУ, разведывательно-боевые дозоры, пытаются найти возможность продвинуться вперёд. Ключевая задача — это обход Суджи с выходом на Курск. Эти дозоры ликвидируются во встречном бою артиллерией, ударами ВКС, ракетами. А их оборону мы будем методично разрушать как под Донецком и Авдеевкой. Уничтожать оборонительные сооружения артиллерией, бить ФАБ-500, ФАБ-1500. Создадим такие условия, чтобы противник отошёл в сторону Украины", — поделился своим мнением Матвийчук.

Кроме того, российские силы будут активно вести бои в тылу противника с целью изоляции района. Это, по словам эксперта, позволит ограничить возможности ВСУ по подходу резервов, что дополнительно ослабит их позиции. Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, сообщил, что продвижение ВСУ на курском направлении было остановлено, и российские войска начали "задвигать" противника обратно.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)