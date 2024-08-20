Украинские боевики на ключевых направлениях Донбасса выражают недовольство из-за дефицита поставок и отсутствия подкреплений, что связано с атакой на Курскую область. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире Duran.
"Мы получаем данные из разных мест, ВСУ на таких направлениях как Покровское и Торецкое жалуются, что не получают подкреплений и поставок", — отметил эксперт.
По его словам, ВСУ сталкиваются с серьёзным превосходством ВС РФ по численности, что приводит к прорывам армии России по всей линии соприкосновения. Меркурис также подчеркнул, что продвижение российских бойцов только ускоряется.
Аналитик отметил, что, несмотря на истощение ВСУ и нехватку людей и техники, Киев принял решение расширить линию фронта, что с военной точки зрения нелогично. Такое решение, по мнению Меркуриса, усугубило положение ВСУ на фронте.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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