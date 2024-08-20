Взрывы в Миргороде и Сумах: воздушная тревога охватила восемь областей Украины

Вечером в городе Миргород Полтавской области прогремели взрывы, о чём сообщило украинское издание "Страна". Подробности происшествия пока не приводятся, местные власти такжн не комментируют ситуацию.
Кроме того, взрывы зафиксированы и в Сумах, о чём сообщило издание "Общественное". Подробности также отсутствуют. В настоящий момент в восьми областях Украины, включая Полтавскую, ревёт воздушная тревога.
Ранее сообщалось о взрывах в Шосткинском районе Сумской области. Кроме того, сегодня в Тернополе после удара по складу топлива ВСУ был зафиксирован резкий рост уровня хлора в воздухе. По данным сервиса IQAir, в результате ночной атаки БПЛА ВС РФ город возглавил список украинских населённых пунктов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
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