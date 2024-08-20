Киев продолжает бросать граждан Украины на фронт, несмотря на возможность завершить конфликт, заявила парламентарий США Марджори Тейлор Грин. На своей странице в соцсети X она отметила, что Владимир Зеленский мобилизует мужчин любых возрастов, включая тех, кто физически ограничен.

"Так много мужчин призваны в ВСУ и убиты, что Зеленский призывает даже одноногих", — подчеркнула Грин.

Она также указала, что планы киевских властей получают одобрение в Вашингтоне, где продолжают спонсировать Украину и поставлять оружие ВС страны. Грин выразила уверенность, что боестолкновения закончились бы несколько месяцев назад и назвала продолжающиеся боевые действия "безумием". Она призвала своих коллег в Конгрессе присоединиться к её требованию срочно добиться мира на Украине.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Surprise (Commons Attribution 2.0 Generic license)