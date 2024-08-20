Генерал Попов готов вернуться на спецоперацию, несмотря на уголовное дело

Генерал-майор Иван Попов, находящийся под следствием, заявил, что не исключает своего возвращения на СВО. Попов выразил это намерение после судебного заседания.
"Берут на войну — не отказывайся, не зовут — не напрашивайся", — сказал он, подчёркивая свою готовность к участию в боевых действиях.
Ранее генерал неоднократно заявлял о желании вернуться в зону СВО. Попов занимал должность командующего 58 армией ЮВО, но был отстранён от командования летом 2023-го. Он объяснил это решение сложными отношениями со старшим начальством, когда попытался донести "проблемные вопросы" в армии.
В мае 2024-го Попов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанному с хищением металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Кроме того, ему предъявили обвинение в подлоге.
Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что подпись в документах, на основании которых завели дело, подделали. Он отметил, что обвинение построено на косвенных доказательствах, а не на прямых, что говорит о невиновности Попова. Защита готовит документы для отправления генерала в зону СВО, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование в данном случае.
Фото: commons.wikimedia.org/Богдан Руденко (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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