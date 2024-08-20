Пентагон ответил на критику Украины: поддержка США остаётся неизменной

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что атака ВСУ на Курскую область не отразилась на взаимоотношениях США и Киева. В ответ на критику со стороны властей страны он подчеркнул, что не должно быть сомнений в продолжении американской помощи ВСУ.
"Я не собираюсь комментировать заявление Зеленского. Я позволю его комментариям говорить за себя. Повторюсь, не должно быть сомнений в том, что Штаты поддерживают Украину", — сказал Райдер на брифинге для журналистов.
Райдер также отметил, что, несмотря на изменения на поле боя, Вашингтон по-прежнему сосредоточен на главной цели — предоставить Киеву возможности для защиты суверенитета.
"Мы предоставляем средства как для неотложных потребностей ВСУ на поле боя, так и для долгосрочной обороны", — добавил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в конечном итоге "украинцы должны сами защитить свою страну", а Вашингтон продолжит поддерживать с ними диалог. Ранее Владимир Зеленский заявил, что если бы Запад снял ограничения на удары по России, атака ВСУ на Курскую область могла бы и не потребоваться. В Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что их позиция по поводу ударов ВСУ по российской территории остаётся неизменной.
Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense - Public Affair (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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