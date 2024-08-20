Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Пентагон: Остин обсудил с Умеровым подготовку ВСУ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Пентагон: Остин и Умеров обсудили бои и подготовку ВСУ

Пентагон: Остин обсудил с Умеровым подготовку ВСУ

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой МО Украины Рустемом Умеровым текущие операции ВСУ и динамику боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь МО США Патрик Райдер на сайте ведомства.

"Глава МО США Остин поговорил с коллегой Умеровым о текущих операциях ВС Украины и динамике боевых действий", — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили организацию следующей встречи контактной группы, посвящённой продолжению содействия Киеву. Ранее, 15 августа, в докладе генинспектора Пентагона было указано, что ВСУ не смогут проводить масштабные контрнаступления в течение полугода из-за нехватки боеприпасов и вооружений.

Также стало известно, что Штаты отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца, сообщил Остин. Он рассказал об этом главе МО Израиля Йоаву Галанту.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Авиакомпания Qatar Airways приобретает 25% акций Airlink

Авиакомпания Qatar Airways приобретает 25% акций Airlink

Qatar Airways приобретает 25% акций южноафриканской авиакомпании Airlink, что усилит ее позиции в Африке. Эта сделка направлена на раскрытие экономического и делового потенциала континента, расширяя число рейсов и направлений, обслуживаемых Airlink.

Читать полностью
Зампостпред Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении санкций ООН против Ливии

Зампостпред Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении санкций ООН против Ливии

Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима против Ливии, утверждает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сотрудничество между Москвой и Ливией полностью соответствует международным обязательствам.

Читать полностью

Общество

ЦБ и Корпорация МСП запустили программу льготного кредитования для бизнеса в приграничных регионах

ЦБ и Корпорация МСП запустили программу льготного кредитования для бизнеса в приграничных регионах

Корпорация МСП и Центральный банк России инициировали программу льготного кредитования, призванную поддержать малый и средний бизнес в приграничных регионах, таких как Брянская, Курская и Белгородская области.

Читать полностью
НБКИ: российские банки выдали 152,2 тыс. автокредитов в июле

НБКИ: российские банки выдали 152,2 тыс. автокредитов в июле

В июле 2024 года российские банки выдали 152,2 тыс. автокредитов на сумму 224,7 млрд рублей, что на 44,1% больше по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем, количество кредитов выросло на 0,9%, а их общий объем — на 1,6%.

Читать полностью

Новости