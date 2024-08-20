Пентагон: Остин и Умеров обсудили бои и подготовку ВСУ

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой МО Украины Рустемом Умеровым текущие операции ВСУ и динамику боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь МО США Патрик Райдер на сайте ведомства.
"Глава МО США Остин поговорил с коллегой Умеровым о текущих операциях ВС Украины и динамике боевых действий", — говорится в заявлении.
Стороны также обсудили организацию следующей встречи контактной группы, посвящённой продолжению содействия Киеву. Ранее, 15 августа, в докладе генинспектора Пентагона было указано, что ВСУ не смогут проводить масштабные контрнаступления в течение полугода из-за нехватки боеприпасов и вооружений.
Также стало известно, что Штаты отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца, сообщил Остин. Он рассказал об этом главе МО Израиля Йоаву Галанту.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Авиакомпания Qatar Airways приобретает 25% акций Airlink
Qatar Airways приобретает 25% акций южноафриканской авиакомпании Airlink, что усилит ее позиции в Африке. Эта сделка направлена на раскрытие экономического и делового потенциала континента, расширяя число рейсов и направлений, обслуживаемых Airlink.
Зампостпред Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении санкций ООН против Ливии
Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима против Ливии, утверждает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сотрудничество между Москвой и Ливией полностью соответствует международным обязательствам.
ЦБ и Корпорация МСП запустили программу льготного кредитования для бизнеса в приграничных регионах
Корпорация МСП и Центральный банк России инициировали программу льготного кредитования, призванную поддержать малый и средний бизнес в приграничных регионах, таких как Брянская, Курская и Белгородская области.
НБКИ: российские банки выдали 152,2 тыс. автокредитов в июле
В июле 2024 года российские банки выдали 152,2 тыс. автокредитов на сумму 224,7 млрд рублей, что на 44,1% больше по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем, количество кредитов выросло на 0,9%, а их общий объем — на 1,6%.