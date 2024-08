Пентагон: Остин и Умеров обсудили бои и подготовку ВСУ

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой МО Украины Рустемом Умеровым текущие операции ВСУ и динамику боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь МО США Патрик Райдер на сайте ведомства.

"Глава МО США Остин поговорил с коллегой Умеровым о текущих операциях ВС Украины и динамике боевых действий", — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили организацию следующей встречи контактной группы, посвящённой продолжению содействия Киеву. Ранее, 15 августа, в докладе генинспектора Пентагона было указано, что ВСУ не смогут проводить масштабные контрнаступления в течение полугода из-за нехватки боеприпасов и вооружений.

Также стало известно, что Штаты отправят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца, сообщил Остин. Он рассказал об этом главе МО Израиля Йоаву Галанту.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)