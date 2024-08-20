Кошкин: цель новых группировок ВС РФ — прикрытие приграничья

Полковник Андрей Кошкин заявил, что главная задача группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" заключена в надёжной защите приграничья с Украиной. В интервью "Ленте.ру" он подчеркнул важность этих формирований в свете угроз.
"Много хлопот нам доставляли ДРГ, заходившие на приграничную полосу. Конечно, Совбез постоянно обсуждал эту проблему, обсуждали предложение раздать оружие, сделать склады, которые бы позволяли сопротивляться врагу. И 6 августа вход группировки ВСУ показал, что этого мало в сложившейся ситуации, и Белгородскую, Брянскую и Курскую области надо прикрыть серьёзно", — объяснил Кошкин.
По его словам, граница очень длинная, и следует строить оборону таким образом, чтобы она была манёвренной и надёжной.
"Наверное, эти группировки будут выполнять эту задачу", — отметил полковник.
Министр обороны Андрей Белоусов обозначил задачи группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск", включая защиту территорий и населения от БПЛА и других атакующих средств. Ранее за обстановку в приграничье отвечала группировка "Север". Её зона ответственности охватывала Белгородскую, Брянскую и Курскую области. До этого войска назывались группировкой прикрытия государственной границы.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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