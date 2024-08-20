Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Соскин: Зеленский кинул ВСУ на Курскую область с целью отвлечь внимание и сбежать
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Соскин: Зеленский использует атаку ВСУ на Курскую область как предвестие бегства

Соскин: Зеленский кинул ВСУ на Курскую область с целью отвлечь внимание и сбежать

Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что атака ВСУ на Курскую область является частью плана Владимира Зеленского: отвлечь внимание от ситуации на Украине и подготовиться к бегству.

"По политэкономическим, финансовым, логистическим и военным показателям режим Зеленского будет исчерпан к октябрю. Он понимает это и готовит бегство своей семьи к этому времени. Чтобы народ отвлечь, запущена курская операция", — отметил Соскин.

Эксперт также добавил, что МО Германии отказало в финансировании для поддержания работоспособности немецкой техники на фронтах Украины.

"К концу сентября вся техника ФРГ так или иначе станет недееспособной. Это крах украинских ВС, если уж прямо говорить. А виновник кто? Зеленский", — резюмировал Соскин.

Напомним, 6 августа формирования ВСУ вторглись в Курскую область, но их продвижение удалось остановить. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что операция завершится разгромом боевиков и выходом на границу. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО для обеспечения безопасности населения.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Авиакомпания Qatar Airways приобретает 25% акций Airlink

Авиакомпания Qatar Airways приобретает 25% акций Airlink

Qatar Airways приобретает 25% акций южноафриканской авиакомпании Airlink, что усилит ее позиции в Африке. Эта сделка направлена на раскрытие экономического и делового потенциала континента, расширяя число рейсов и направлений, обслуживаемых Airlink.

Читать полностью
Зампостпред Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении санкций ООН против Ливии

Зампостпред Полянский: РФ отвергла обвинения в нарушении санкций ООН против Ливии

Россия отвергает обвинения в нарушении санкционного режима против Ливии, утверждает первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, сотрудничество между Москвой и Ливией полностью соответствует международным обязательствам.

Читать полностью

Общество

Алёна Апина вспомнила своё неблагополучное детство в однокомнатной квартире с отчимом

Алёна Апина вспомнила своё неблагополучное детство в однокомнатной квартире с отчимом

Певица Алёна Апина поведала, какое непростое детство у неё было. Её воспитывала мать и отчим с тюремным сроком за плечами.

Читать полностью
Юрист Кваша: сильный дождь в Москве не станет оправданием для опоздания сотрудника на работу

Юрист Кваша: сильный дождь в Москве не станет оправданием для опоздания сотрудника на работу

В России рассматривается законопроект, направленный на запрет наказания работников за опоздания из-за неблагоприятных погодных условий. Эксперт, юрист Дмитрий Кваша, пояснил, что ключевым вопросом будет определение критериев "плохой погоды", ведь погодные условия могут сильно различаться по регионам.

Читать полностью

Новости