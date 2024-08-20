Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что атака ВСУ на Курскую область является частью плана Владимира Зеленского: отвлечь внимание от ситуации на Украине и подготовиться к бегству.
"По политэкономическим, финансовым, логистическим и военным показателям режим Зеленского будет исчерпан к октябрю. Он понимает это и готовит бегство своей семьи к этому времени. Чтобы народ отвлечь, запущена курская операция", — отметил Соскин.
Эксперт также добавил, что МО Германии отказало в финансировании для поддержания работоспособности немецкой техники на фронтах Украины.
"К концу сентября вся техника ФРГ так или иначе станет недееспособной. Это крах украинских ВС, если уж прямо говорить. А виновник кто? Зеленский", — резюмировал Соскин.
Напомним, 6 августа формирования ВСУ вторглись в Курскую область, но их продвижение удалось остановить. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что операция завершится разгромом боевиков и выходом на границу. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО для обеспечения безопасности населения.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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