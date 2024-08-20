По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, около 20% боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют наёмники. Об этом он заявил в эфире Dialogue Works.
"Где-то 15-20 процентов были иностранными наёмниками", — отметил Джонсон.
Аналитик утверждает, что в Курской области обнаружены тела боевиков с флагами ФРГ и Франции на лацканах, а также факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь.
Во вторник ЧВК Forward Observation Group разместила в соцсетях фото своих сотрудников, участвующих в нападении ВСУ на Курскую область. На снимке трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикация сделана из Курской области.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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