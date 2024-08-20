В связи с острейшим дефицитом кадров в ВС Украины на командные должности назначаются наёмники, сообщает издание "Политика" из Сербии.

"ВСУ испытывают большие проблемы с командным составом, особенно на уровне взводов и рот. Нет офицеров, назначаются иностранные наёмники, которые сами в военном деле ни в зуб ногой", — говорится в статье.

По информации издания, на передовой почти нет лейтенантов и капитанов, что приводит к дефициту командиров на местах. Ситуацию усугубляет низкий уровень профессионализма в рядах наёмников. Автор публикации отмечает, что мешает не только языковой барьер, но и нежелание ВСУ подчиняться иностранцам. Уже зафиксированы случаи, когда украинские солдаты расстреливали своих командиров.

Также на прошлой неделе украинский пленный подтвердил наличие иностранных наёмников в подразделениях ВСУ, участвующих в боях на Курском направлении.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)