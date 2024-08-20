Невидимые для радаров: Россия начала применять оптоволоконные дроны в бою

Россия первой начала использовать FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский", оснащённые оптоволоконными кабелями, против ВС Украины в Курской области. Согласно публикации Forbes, эти беспилотники невозможно обнаружить стандартными методами пеленгования.
Автор статьи обратил внимание на видео, демонстрирующее работу дронов ВС РФ с проводным управлением. В статье подчёркивается, что качество записи значительно выше, чем у обычных FPV-дронов, что связано с отсутствием помех и потерь сигнала. Помимо этого, БПЛА оказываются устойчивыми к средствам РЭБ.
"Из-за отсутствия радиосигналов эти дроны и операторов невозможно обнаружить и локализовать обычными методами пеленгования. Они защищены от электронных помех и спуфинга, используемых для защиты объектов от БПЛА", — пишет Forbes.
В августе глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что ВС России начали использовать дрон "Князь Вандал Новгородский", разработанный в научно-промышленном центре "Ушкуйник". Управление этим беспилотником осуществляется с помощью оптоволоконного кабеля.
Фото: commons.wikimedia.org/KKPCW (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Бидо: Дипмиссия РФ при СБ ООН отвергла приглашение Швейцарии посетить Женеву
Российская дипмиссия при Совбезе ООН отклонила приглашение МИД Швейцарии посетить Женеву с визитом 25-26 августа, приуроченным к 75-летию Женевской конвенции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель отдела коммуникаций Николя Бидо.
Шольц отверг обвинения в намерении Германии сократить помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что Берлин собирается сократить военную помощь Украины. Соответствующую информацию он прокомментировал во время интервью телеканалу Sat.1, выдержки из которой публикует издание DPA.
Юристы советуют обращаться в полицию при курении соседей на балконе
Юристы рекомендуют россиянам обращаться в полицию, если соседи курят на своём балконе. Адвокат Александр Карабанов в разговоре с Общественной Службой Новостей указал, что курение на балконах запрещено действующим законодательством.
Госдума дорабатывает законопроект о финансовой поддержке крепких семей
В Государственной думе дорабатывают законопроект, который касается финансовой поддержки крепких семей. Как отметил председатель Комитета Госдумы по трудовой, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, планируется введение выплат для граждан за регистрацию брака или за его длительность.