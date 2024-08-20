Невидимые для радаров: Россия начала применять оптоволоконные дроны в бою

Россия первой начала использовать FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский", оснащённые оптоволоконными кабелями, против ВС Украины в Курской области. Согласно публикации Forbes, эти беспилотники невозможно обнаружить стандартными методами пеленгования.

Автор статьи обратил внимание на видео, демонстрирующее работу дронов ВС РФ с проводным управлением. В статье подчёркивается, что качество записи значительно выше, чем у обычных FPV-дронов, что связано с отсутствием помех и потерь сигнала. Помимо этого, БПЛА оказываются устойчивыми к средствам РЭБ.

"Из-за отсутствия радиосигналов эти дроны и операторов невозможно обнаружить и локализовать обычными методами пеленгования. Они защищены от электронных помех и спуфинга, используемых для защиты объектов от БПЛА", — пишет Forbes.

В августе глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что ВС России начали использовать дрон "Князь Вандал Новгородский", разработанный в научно-промышленном центре "Ушкуйник". Управление этим беспилотником осуществляется с помощью оптоволоконного кабеля.

Фото: commons.wikimedia.org/KKPCW (Creative Commons Attribution 4.0 International)