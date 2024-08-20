Как ВСУ используют ИИ для слежки за ВС РФ через взломанные камеры

Глава THunter Бедеров: ИИ анализирует для ВСУ видео со взломанных в России камер

ВС Украины используют искусственный интеллект (ИИ) для анализа видеокадров, полученных со взломанных камер на территории России. Об этом сообщил глава департамента расследований T.Hunter и эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров "Газете.Ru".

По словам Бедерова, ИИ помогает ВСУ обрабатывать изображения, позволяя быстро отсеивать мусор и выявлять важные детали, которые могли бы остаться незамеченными. С помощью этого инструмента противник может точнее отслеживать перемещения ВС РФ, определять численность подразделений, их вооружение и даже идентифицировать отдельных бойцов по лицам.

МИД России ранее сообщил, что ВСУ активно взламывали камеры видеонаблюдения на российской территории, особенно в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, где продолжаются бои.

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