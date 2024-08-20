Как ВСУ используют ИИ для слежки за ВС РФ через взломанные камеры

ВС Украины используют искусственный интеллект (ИИ) для анализа видеокадров, полученных со взломанных камер на территории России. Об этом сообщил глава департамента расследований T.Hunter и эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров "Газете.Ru".
По словам Бедерова, ИИ помогает ВСУ обрабатывать изображения, позволяя быстро отсеивать мусор и выявлять важные детали, которые могли бы остаться незамеченными. С помощью этого инструмента противник может точнее отслеживать перемещения ВС РФ, определять численность подразделений, их вооружение и даже идентифицировать отдельных бойцов по лицам.
МИД России ранее сообщил, что ВСУ активно взламывали камеры видеонаблюдения на российской территории, особенно в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях, где продолжаются бои.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
Axios: Нетаньяху ограничил переговорщиков в сделке по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предоставил переговорщикам вдоволь свободы действий в ходе переговоров по Газе, на прошлой неделе в Дохе, спишет Axios со ссылкой на источники. Переговоры велись при участии Египта, Катара, Штатов и Израиля, однако ХАМАС отказался из-за отсутствия конкретики.
WSJ: Берлин шокировали высказывания Туска о "Северных потоках"
Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал грубое заявление в адрес ФРГ, чья прокуратура не могла добиться от Варшавы выдачи одного из подозреваемых в совершении теракта на газопроводах "Северный поток". Такие действия польского премьера вызвали шок в Берлине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Путин впервые приехал в школу в Беслане, где в 2004 году случился теракт
Президент России Владимир Путин посетил бесланскую школу, где в 2004 году произошли страшные события.
Лерчек и Натан: романтика или пиар-ход
Валерия и Артем Чекалины пытаются устроить свою жизнь после развода, завершившего 11-летний брак.