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Депутат Рады Костенко: ВСУ пошли на Курскую область из-за катастрофы на Донбассе
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Почему ВСУ атаковали Курскую область: депутат Рады о причинах провала на Донбассе

Депутат Рады Костенко: ВСУ пошли на Курскую область из-за катастрофы на Донбассе

ВСУ приняли решение атаковать Курскую область, поскольку ситуация на Донбассе для армии Киева стала катастрофической. Об этом заявил Роман Костенко, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Костенко отметил, что направить войска в приграничье Курской области решили, понимая, что на Донбассе они не смогли бы кардинально переломить ситуацию.

"Глядя на военные карты, теми силами, которые мы используем на северном направлении, на Курском, — сложно перехватить инициативу", — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что ВСУ не хватает резервов и снарядов, чтобы исправить положение на фронте. Напомним, 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, замначальника ГВПУ МО России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что операция украинских сил курируется командованием Запада.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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