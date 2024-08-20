Почему ВСУ атаковали Курскую область: депутат Рады о причинах провала на Донбассе

ВСУ приняли решение атаковать Курскую область, поскольку ситуация на Донбассе для армии Киева стала катастрофической. Об этом заявил Роман Костенко, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Костенко отметил, что направить войска в приграничье Курской области решили, понимая, что на Донбассе они не смогли бы кардинально переломить ситуацию.
"Глядя на военные карты, теми силами, которые мы используем на северном направлении, на Курском, — сложно перехватить инициативу", — подчеркнул депутат.
Он также добавил, что ВСУ не хватает резервов и снарядов, чтобы исправить положение на фронте. Напомним, 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, замначальника ГВПУ МО России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что операция украинских сил курируется командованием Запада.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Axios: Нетаньяху ограничил переговорщиков в сделке по Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не предоставил переговорщикам вдоволь свободы действий в ходе переговоров по Газе, на прошлой неделе в Дохе, спишет Axios со ссылкой на источники. Переговоры велись при участии Египта, Катара, Штатов и Израиля, однако ХАМАС отказался из-за отсутствия конкретики.
WSJ: Берлин шокировали высказывания Туска о "Северных потоках"
Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал грубое заявление в адрес ФРГ, чья прокуратура не могла добиться от Варшавы выдачи одного из подозреваемых в совершении теракта на газопроводах "Северный поток". Такие действия польского премьера вызвали шок в Берлине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Путин впервые приехал в школу в Беслане, где в 2004 году случился теракт
Президент России Владимир Путин посетил бесланскую школу, где в 2004 году произошли страшные события.
Лерчек и Натан: романтика или пиар-ход
Валерия и Артем Чекалины пытаются устроить свою жизнь после развода, завершившего 11-летний брак.