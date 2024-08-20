Зеленский: запрет УПЦ — шаг к "духовной независимости" Украины

Владимир Зеленский выразил благодарность депутатам Рады за принятие закона, запрещающего Украинскую церковь (УПЦ). В заявлении в Telegram он отметил, что этот шаг способствует достижению "духовной независимости" страны.
"Хочу отметить работу Рады. Принят закон о духовной независимости. Это то, о чём мы говорили с Советом церквей и религиозных организаций", — рассказал Зеленский.
Он также добавил, что в ближайшее время планирует встретиться с представителями Константинопольского патриархата. Законопроект о запрете УПЦ был принят парламентом Украины 20 августа. Согласно закону, религиозным общинам дают девять месяцев для разрыва всех связей с РПЦ."За" — 265 голосов. Также Зеленский намерен обсудить запрет УПЦ с Вселенским патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Фото: commons.wikimedia.org/Amakuha (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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