Политолог США Гилберт Доктороу заявил о внутреннем расколе между военным и гражданским руководством Украины. В интервью для Dialogue Works он подчеркнул, что конфликт разгорелся на самом высоком уровне.

По словам эксперта, фронт продолжает смещаться на запад под давлением ВС РФ, что привело к решению Киева отозвать лучшие элитные бригады ВСУ с передовой и перебросить их в Курскую область. Доктороу отметил, что это решение может быть связано с внутренними противоречиями, в том числе с угрозой увольнения главкома армии Александра Сырского, которого обвиняют в провалах на фронте.

Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ напали на территорию Курской области. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим КТО для обеспечения безопасности граждан.

Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)