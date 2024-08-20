В Киеве назревает раскол: конфликт военного и гражданского руководства

Политолог США Гилберт Доктороу заявил о внутреннем расколе между военным и гражданским руководством Украины. В интервью для Dialogue Works он подчеркнул, что конфликт разгорелся на самом высоком уровне.
По словам эксперта, фронт продолжает смещаться на запад под давлением ВС РФ, что привело к решению Киева отозвать лучшие элитные бригады ВСУ с передовой и перебросить их в Курскую область. Доктороу отметил, что это решение может быть связано с внутренними противоречиями, в том числе с угрозой увольнения главкома армии Александра Сырского, которого обвиняют в провалах на фронте.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ напали на территорию Курской области. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим КТО для обеспечения безопасности граждан.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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