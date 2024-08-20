Россия укрепляет границы: создаются группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Минобороны РФ сообщило о создании новых группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск". Об этом рассказал глава ведомства Андрей Белоусов в Координационном совете по военной безопасности приграничья.
Замначальника Национального центра управления обороной генерал Юрий Корсачёв отметил, что шесть главных вопросов, связанных с поставками оборудования в Белгородскую область, успешно решены. В регион уже доставлены квадрокоптеры, бензиновые генераторы, квадроциклы, приборы ночного видения и тепловизоры. В Курскую область были поставлены противодронные ружья, носимые средства РЭБ, малогабаритные электростанции и теплоизоляционные накидки. В Брянской области под контролем получение радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия БПЛА.
МО РФ также распределило зоны ответственности. Замминистра обороны Андрей Булыга отвечает за материально-техническое обеспечение и эвакуацию населения, Алексей Криворучко — за военно-техническое обеспечение. Инженерное обустройство курирует Павел Фрадков, межведомственное взаимодействие — Олег Савельев, медицинское обеспечение — Дмитрий Тришкин. За защиту граждан от атак ВСУ отвечают командующие новых группировок с представителями Генштаба. Замруководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
Фото: commons.wikimedia.org/Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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