Зеленский в Кировоградской области: как завод "Эльворти" помогает Украине

Владимир Зеленский посетил Кропивницкий в Кировоградской области, о чем сообщил в Telegram-канале. В ходе визита он побывал на предприятии "Эльворти", где выразил благодарность сотрудникам за работу. Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлены его прогулка по территории завода и разговор с работниками.
"Спасибо предприятиям за рабочие места и поддержку населения. Это помогает сохранить Украину", — написал лидер Киева.
До этого Зеленский посетил Днепропетровскую область, где провёл совещание, посвящённое водоснабжению региона, испытывающего проблемы после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Фото: commons.wikimedia.org/Brooks Kraft (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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