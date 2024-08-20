Зеленский в Кировоградской области: как завод "Эльворти" помогает Украине

Владимир Зеленский посетил Кропивницкий в Кировоградской области, о чем сообщил в Telegram-канале. В ходе визита он побывал на предприятии "Эльворти", где выразил благодарность сотрудникам за работу. Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлены его прогулка по территории завода и разговор с работниками.

"Спасибо предприятиям за рабочие места и поддержку населения. Это помогает сохранить Украину", — написал лидер Киева.

До этого Зеленский посетил Днепропетровскую область, где провёл совещание, посвящённое водоснабжению региона, испытывающего проблемы после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Фото: commons.wikimedia.org/Brooks Kraft (Creative Commons Attribution 4.0 International)