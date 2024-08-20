Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова выразила обеспокоенность в связи с участием наёмников в боях под Курском на стороне ВС Украины. В интервью с "Лентой.ру" она отметила, что такое развитие событий усиливает напряжённость в конфликте и может привести к серьёзным последствиям.

"Это ненормально. У нас нет наёмников, мы иначе ведём боевые действия. А то, что происходит сейчас, всё дальше подвигает к Третьей мировой войне, когда открыто участвуют, не скрывая, и уже на нашей территории. Это совсем другая история", — заявила Журова.

Она также добавила, что в сложившейся ситуации протесты и дипломатические меры не имеют смысла, поскольку ситуация выходит за рамки дипломатического поля в поле военное. Депутат подчеркнула, что действия блока НАТО, направленные на участие в боях в РФ, подтверждают опасения, которые Владимир Путин высказывал на международной арене.

Генерал-майор Апти Алаудинов также подтвердил участие военных НАТО в боях в Курской области на стороне Киева. Сегодня, 20 августа, МИД вызвал временного поверенного в делах Америки Стефани Холмс, чтобы выразить протест в связи с прибытием американских журналистов в регион РФ, а также из-за сообщений об участии наёмников в боевых действиях.

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