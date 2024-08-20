Экс-командующий 58 армией генерал-майор Иван Попов заявил о готовности вновь принять участие в спецоперации (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Зовут — иди, нет — не напрашивайся", — ответил он на вопрос СМИ.

Когда его попросили дать однозначный ответ, генерал предпочёл молчание. Попов является фигурантом дел по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. 20 августа его адвокат сообщил, что Попов не подписывал документы, ставшие основанием для обвинений. В 2023 году под командованием Попова 58 армия успешно отразила контрнаступление ВСУ на Запорожье, которое принесло Киеву значительные потери.

Иван Попов пользуется большим уважением среди военных. После предъявления ему обвинений блогеры выступили в его защиту, подчёркивая честность генерала и его заслуги в отражении украинского контрнаступления.

"Попов не вор, он солдат", — написал репортёр Александр Сладков.

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