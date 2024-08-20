Политолог Александр Казаков, советник Александра Захарченко, предложил приравнять иностранных журналистов в Судже к боевикам ВСУ. В беседе с "Первым русским" Казаков подчеркнул, что журналисты из Италии, ФРГ и Америки в зоне конфликта фактически находятся внутри подразделений Киева и используют военную технику, что делает их участниками боёв.

"Если они попадут в плен, можно рассматривать их как комбатантов", — заявил политолог.

Он добавил, что вторжение представителей зарубежных СМИ нарушает законы РФ и международное право, поэтому против них могут быть возбуждены уголовные дела, а также можно обращаться в международные суды. Казаков призвал к открытым разбирательствам с журналистами, чтобы их допросы проводились публично, а информация о делах распространялась по всему миру. Это поможет привлечь внимание к нарушениям.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ против сотрудников телеканала TG1 в Италии Стефании Баттистини и Симона Траини, снимавших репортаж в Судже. Полиция проверяет других иностранных корреспондентов, в том числе от The Washington Post Ника Уолша.

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