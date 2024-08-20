Сенатор Владимир Джабаров заявил, что иностранные наёмники, участвующие в боях на стороне ВСУ, должны получать пожизненный тюремный срок. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что наёмничество является тяжким преступлением.
"Участь их плачевна. Я бы им давал пожизненный срок. Наёмничество — тяжкое преступление, если их пленят. Но решение за военными. Либо сражаться с ними с любым результатом этого боя", — отметил сенатор.
Ранее американская ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото, сделанные в Курской области, подтвердив участие наёмников из Штатов в нападении на территорию России.
Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что на Курском направлении продолжаются удары по подкреплению ВСУ. Ситуация в регионе остаётся напряженной. Кроме того, представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ готовятся к атаке на Курскую АЭС. Она призвала международные организации осудить и предотвратить угрозу ядерной безопасности, подчеркнув, что подобная атака может привести к техногенной катастрофе.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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