Сенатор Владимир Джабаров заявил, что иностранные наёмники, участвующие в боях на стороне ВСУ, должны получать пожизненный тюремный срок. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что наёмничество является тяжким преступлением.

"Участь их плачевна. Я бы им давал пожизненный срок. Наёмничество — тяжкое преступление, если их пленят. Но решение за военными. Либо сражаться с ними с любым результатом этого боя", — отметил сенатор.

Ранее американская ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото, сделанные в Курской области, подтвердив участие наёмников из Штатов в нападении на территорию России.

Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что на Курском направлении продолжаются удары по подкреплению ВСУ. Ситуация в регионе остаётся напряженной. Кроме того, представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ готовятся к атаке на Курскую АЭС. Она призвала международные организации осудить и предотвратить угрозу ядерной безопасности, подчеркнув, что подобная атака может привести к техногенной катастрофе.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)