Визит Моди в Киев: как Индия может повлиять на мирное урегулирование конфликта

Востоковед Сотников раскрыл цель визита Моди на Украину – инициатива мира на БРИКС

Премьер Индии Нарендра Моди, посетив Киев, может выступить с мирной инициативой, считает научный сотрудник Института Китая РАН Владимир Сотников. В интервью РИА Новости Сотников рассказал, что визит, запланированный на пятницу, является важным шагом в стремлении Нью-Дели способствовать урегулированию конфликта.

По словам историка, Индия хочет изучить пути к прекращению боёв.

"Главный момент визита в том, что Индия пытается прощупать варианты мирного урегулирования. Индия хочет, чтобы боестолкновения прекратились. У Моди есть и ещё одно желание — понять, насколько Киев готов к прекращению огня и мирным договорённостям с Россией", — подчеркнул Сотников.

Эксперт также отметил, что по итогам визита Моди может представить собственную мирную инициативу на саммите БРИКС в Казани.

"Индийцы наверняка её выдвинут на саммите БРИКС, Моди может выступить с мирной инициативой, а страны глобального Юга поддержат. Саммит БРИКС — хорошая площадка, чтобы индийцы могли позиционировать себя как миротворцы", — пояснил Сотников.

Однако историк сомневается, что Владимир Зеленский сможет склонить Моди к поддержке Киева в этом конфликте.

"У Моди сложно прошли выборы. Он не получил прежнего большинства, как на предыдущих выборах. Он понимает, что ему нужна поддержка избирателей и интеллектуального сообщества, элиты Индии. А в Индии склоняются в пользу России", — заключил он.

Фото: сommons.wikimedia.org/15th BRICS SUMMIT (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)