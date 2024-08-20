Замруководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер 7 добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили заявил о большом количестве иностранных наёмников, атакующих Курскую область. В интервью "Первому русскому" он отметил, что в рядах ВСУ есть представители таких стран, как Франция, Италия, Румыния, Польша и Грузия.

"Кого там нет. Они получают довольствие из бюджета Украины в качестве оплаты труда иностранных специалистов", — сообщил Джиникашвили.

Он пояснил, что финансирование наёмников осуществляется за счёт иностранных переводов, донатов и траншей Запада. По словам офицера, таким образом государства, направившие своих боевиков, фактически узаконили их участие в СВО через Киев.

Кроме того, боец Дикой дивизии Донбасса "Добрый" сообщил, что в Курскую область проникло около 12 000 боевиков противника, в том числе активно поддерживаемых грузинскими наёмниками. Вчера, 19 августа, в Суджанском районе российские военные провели успешную операцию, в ходе которой пленили 15 наёмников. Их удалось взять в плен благодаря скоординированным действиям подразделений при поддержке авиации. Наёмники передвигались на бронемашинах НАТО.

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