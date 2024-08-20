Лукашенко о будущем Украины: одумаются и вернутся к нам? Мнение политолога Савина

Россия и Белоруссия восстановят добрые отношения с украинцами, заявил Александр Лукашенко. Он убеждён — украинцы поймут, что их использовали и бросили, и вернутся к нам. Резонанс в соцсетях вызвали слова о денацифицированной Украине и "нациках, которых там нет, за исключением нескольких оголтелых не в тренде".

Тем временем генерал Апти Алаудинов рассказал, ВСУ поселились на первом этаже детского дома, загнав преподавателей и детей на второй в качестве "живого щита". Подобную тактику мы уже наблюдали в Мариуполе. Если это — не "нацики", то почему на их на касках знаки СС, а на технике гитлеровские кресты? На Курск наступали мотивированные боевики ВСУ, и если они — не нацисты, тогда кто же эти "вчерашние работяги"?

С какой целью Лукашенко призвал заканчивать СВО, и к кому он может обращаться с таким заявлениями? Президент Белоруссии считает, что Владимира Зеленского ненавидят 70% населения Украины. Но многие ли ждут Россию?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Леонидом Савиным, политологом и главредом аналитического Центра "Катехон".

"Я думаю, он поторопился с такой оценкой. Хотя, видимо, у него своё мнение на этот счёт. Я согласен, что осталось ещё очень много нацистов на территории Украины, особенно в западной части. Как показывают факты, эти люди приезжают с Западной Украины и на нашей территории используют нацистскую символику. Исторически так сложилось, что именно из этих областей коллаборационисты шли служить в батальоны СС и в другие карательные подразделения. И там на государственном уровне, на локальном уровне ещё при Ющенко стали почитать коллаборационистов, ставили им памятники, платили повышенную пенсию и так далее. Нынешнее поколение продолжает эту ущербную традицию. Поэтому, конечно, я думаю, что Александр Григорьевич сделал поспешное заявление. Нам необходимо продолжать СВО до обозначенных целей, в том числе по денацификации Украины", — отметил политолог.

Поймут ли украинцы, что их использовали?

"Часть населения и так прекрасно это понимает, они ждут русскую армию как освободителей. К сожалению, эти люди ничего не могут сделать против действующих репрессивных властей. Там даже русский язык запрещают, РПЦ, у них нет возможности высказать личное мнение как в любой демократической стране. Там жёсткая цензура на другие политические взгляды — либо отправишься в тюрьму, либо просто убьют на улице, и никто ничего не сделает. Поэтому многие ожидают, когда ситуация изменится. Хотя некоторые занимают активную позицию, формируют своё подполье, в меру сил помогают нашим войскам бороться с неонацизмом", — рассказал Леонид Савин.

Почему Лукашенко призвал закончить СВО, к кому он обращался?

"Наверное, он определил целевую группу, что здесь прислушаются к его мнению. Хотя, с другой стороны, он всё-таки признал, что и Беларусь помогает России и техникой, и специальными средствами, двойными технологиями для продолжения этой операции. Заявил, что готов принять участие и в наступательной операции, если его вынудят, готов прилагать совместные усилия вместе с российской армией. Он говорил о готовности. Может быть, это был определённый намёк, мол, смотрите, мы тоже собрались и готовы помогать добивать украинский нацизм, чтобы там, наконец, одумались. Я считаю, не одумаются", — заключил эксперт.

Лукашенко считает, что Зеленского ненавидят 70% населения Украины. Многие ли ждут Россию сегодня?

"Если объективно, 30% населения, не включая новые территории, которые ещё частично оккупированы украинскими войсками. Большая часть просто ждёт чего-то лучшего. Это так называемое молчаливое большинство. Оно в любой стране всегда было и будет. В принципе, из-за молчаливого большинства и был совершён переворот в 2014 году — они остались сидеть, наблюдать, не действовали и позволили неонацистским маргиналам прийти к власти", — подытожил Леонид Савин.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)