Боевики ВС Украины в Курской области устраивают засады на волонтёров, которые эвакуируют мирных граждан и ищут пропавших, сообщил репортёр Андрей Руденко RT.
По словам Руденко, украинские боевики "ведут охоту" на волонтёров, чтобы пополнить свой обменный фонд. Они устраивают засады по адресам, куда прибывают общественники для помощи населению. Из-за этого поисковики отряда "ЛизаАлерт" были вынуждены закрыть данные о пропавших в приграничье. Руденко также подчеркнул, что Киев преследует цель подорвать доверие к властям.
"Люди, передавая волонтёрам данные о близких, надеются на спасение родного человека. По мнению ВСУ, их разочарование будет направлено на местные власти, волонтёров и службы", — пишет журналист.
Ранее сообщалось, что спецназ из ССО Украины в Курской области выдаёт себя за русских, используя красные повязки для рейдов в тылу и организации засад.
Фото: flickr.com/President of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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