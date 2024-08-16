Почему ВСУ опасаются применять F-16 над Курском? Полковник Ходарёнок объясняет

Полковник Ходарёнок: ВСУ не используют F-16 над Курском в страхе их потерять

Полковник Михаил Ходарёнок отметил, что ВСУ пока не решаются использовать F-16 в воздушных операциях над Курском, опасаясь их потерять. Хотя точные мотивы неизвестны, можно предположить несколько факторов, повлиявших на решение отложить ввод F-16 в бой.

Прежде всего, успешное применение новых видов вооружений требует внезапности, либо массированного удара. В случае F-16 внезапность невозможна, как и массированное применение, ведь ВСУ получили небольшое количество бортов, даже не авиаполк.

Одной из главных задач для этих истребителей может стать борьба с самолётами-носителями ФАБ с УМПК ВКС РФ, которые наносят значительный ущерб украинским силам. Чтобы противостоять российским самолётам, радиотехнические войска ВСУ должны своевременно их обнаруживать и сопровождать, пишет "Газета.ру".

Ожидается, что на начальном этапе F-16 будут использоваться как носители крылатых ракет SCALP, Storm Shadow и AGM-158 JASSM. Эти ракеты будут запускаться за пределами дальних границ зон поражения ЗРК ВС РФ и систем ЗРС. Переговоры о поставках JASSM уже ведутся между Киевом и Вашингтоном, и вероятнее всего, Украине будут поставлены AGM-158A с дальностью до 370 км и боевой частью 450 кг. Таким образом, первый боевой дебют F-16, вероятно, произойдёт в качестве носителей крылатых ракет.

Фото: сommons.wikimedia.org/SMSGT JOHN P. ROHRER, USAF (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)